Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Резкое заявление американского президента Джо Байдена, будто бы «мир сталкивается с самой высокой вероятностью ядерной войны за 60 лет», не основано на каких-либо новых разведданных о намерениях Москвы, передаёт 7 октября CNN.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказали несколько официальных лиц США, у американцев до сих пор нет каких-либо доказательств того, что политика президента России Владимира Путина дрейфует в сторону использования ядерного потенциала. Нет и разведывательных данных, о том, что глава России решил нанести ядерный удар.

Телеканал, однако, обращает внимание на то, что Байден прибег к более резким выражениям, чем те, что до сих пор использовали прочие американские официальные лица, и это неспроста. Это говорит о повышенной обеспокоенности внутри администрации Байдена по поводу риска нанесения Россией ядерного удара по территории б. УССР.

Далее телеканал отмечает, что резкие слова Байдена застали врасплох нескольких высокопоставленных американских чиновников, в основном из-за отсутствия каких-либо новых разведывательных данных, которые могли бы их объяснить, и из-за «мрачных выражений», который использовал Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден: впервые с Карибского кризиса миру угрожает «ядерный Армагеддон»

Читайте развитие сюжета: Американскую прессу начинает тошнить от Зеленского