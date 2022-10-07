Вашингтон, 7 октября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Американский актёр Стивен Сигал 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем, опубликовав запись в социальной сети.

Kremlin.ru Стивен Сигал с Владимиром Путиным

«Я только понял, что сегодня очень важный день! Сегодня день рождения Владимира Путина. И я чувствую, что мы сейчас живем в очень тяжелые времена, и он является одним из величайших лидеров в мире. Я надеюсь, что он получит поддержку, уважение и любовь, в которых нуждается, и что вся турбулентность, которая сейчас нас тревожит, вскоре закончится и мы будем жить в мире», — пожелал Сигал.

Напомним, 11 апреля этого года актер отметил свой собственный юбилей в одном из ресторанов Москвы.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года указом президента России Владимира Путина Стивен Сигал получил российское гражданство. Спустя несколько дней Путин лично вручил актёру паспорт РФ.