Прага, , 17:38 — REGNUM Замороженные в рамках санкций российские активы польская сторона предложила поделить между странами ЕС и Киевом, сообщил 7 октября журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

Он внёс это предложение на рассмотрение коллег на неформальном саммите Евросоюза, когда европейцы рассуждали, где взять деньги для нового фонда. Моравецкий предложил «лёгкий источник» — замороженные активы России, «российских олигархов».

«Эти активы огромны, составляют около €350 млрд», — сказал Моравецкий, добавив, что это деньги можно пустить и на помощь Киеву, поскольку территория б. УССР «должна восстанавливаться» — и никак иначе, как на эти средства. Также деньги пригодились бы «и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши».

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