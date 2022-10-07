Прага, 7 октября 2022, 17:38 — REGNUM Замороженные в рамках санкций российские активы польская сторона предложила поделить между странами ЕС и Киевом, сообщил 7 октября журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он внёс это предложение на рассмотрение коллег на неформальном саммите Евросоюза, когда европейцы рассуждали, где взять деньги для нового фонда. Моравецкий предложил «лёгкий источник» — замороженные активы России, «российских олигархов».
«Эти активы огромны, составляют около €350 млрд», — сказал Моравецкий, добавив, что это деньги можно пустить и на помощь Киеву, поскольку территория б. УССР «должна восстанавливаться» — и никак иначе, как на эти средства. Также деньги пригодились бы «и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши».
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