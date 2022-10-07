* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Стефано Понкорво, ветеран итальянской дипломатии и последний высокопоставленный гражданский представитель НАТО в Афганистане, вспоминает о событиях лета 2021 года в Афганистане.

Archive.defense.gov Артиллерия США. Афганистан

В 18:21 в пятницу, 27 августа 2021 года, операция НАТО в Афганистане официально завершилась. В этот момент итальянский самолёт С-130, на котором я был последним представителем Североатлантического альянса, пересёк афгано-пакистанскую границу. Впервые за последние 20 лет в Афганистане не было присутствия НАТО.

После нас осталось менее 7000 американских и британских военнослужащих, которые были эвакуированы вскоре после уничтожения всех оставшихся конфиденциальных материалов на аэродроме в Кабуле после хаотичной эвакуации афганского персонала. Мы ушли из страны, и ушли плохо; бежали от того самого «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который мы свергли 20 лет назад. Мы отказались от страны, которая поверила в нас, и ещё раз обрекли афганцев на будущее, совсем не похожее на то, которое мы им представляли.

Уход США и НАТО из Афганистана может показаться просто провалом. Однако в более широком контексте вывод войск из Афганистана дополняет ряд неудач США, от Ливана до «Арабской весны», Ирака, Сомали и Сирии. Все эти операции завершились плохо и ситуация после ухода была ещё хуже. Сегодня мы сталкиваемся с теми же проблемами безопасности, что и 20 лет назад.

Обвал начался задолго до трагических событий июля и августа 2021 года. Афганское правительство и его экономическая и социальная структура постепенно разваливались под давлением коррупции внутри страны, слабых демократических институтов и политических ошибок, которые Запад допустил сам и позволил сделать другим.

Непрерывные призывы к скорейшему выводу войск из Афганистана со стороны сменявших друг друга президентов США и европейских лидеров на протяжении последних 20 лет убедили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонников, но прежде всего афганский народ, в том, что Западу не хватает коллективной воли для достижения соглашения.

Подписание 29 февраля 2020 года соглашения в Дохе между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гарантировавшего вывод иностранных войск из страны, стало началом конца Исламской Республики Афганистан. Соглашение, вызвавшее споры с момента его заключения, имело взрывной эффект для Афганистана, так как формализовало точную дату окончания международного военного присутствия в стране, которое было единственным элементом, способным удерживать систему в состоянии неустойчивого равновесия. Власти и народ привыкли, что нарастающая активность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под контролем, но афганские силы безопасности в одиночку не смогли бы их победить. Сделка была представлена ​​как мирная, но в первую очередь она предназначалась для вывода американских (и международных) сил, защитив их от нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вопреки мудрой практике ведения переговоров с позиции силы, из-за необходимости безопасного ухода из страны в сравнительно короткий период времени, Соединённые Штаты вступили в переговоры с позиции относительной слабости.

Эффект от этого соглашения был глубоко разрушительным, так как он решительно изменил баланс сил в Афганистане в пользу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). От них не требовалось ничего, кроме гарантий безопасности для сил США и их союзников от террористических угроз, которые были скорее воображаемыми, чем реальными. Это соглашение также показало талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскому народу, что у Соединённых Штатов и Запада нет стратегической решимости и терпения, чтобы завершить работу, начатую вторжением 2001 года, и реализовать мирные планы в Афганистане.

В этом контексте заявление от 14 апреля 2021 г. о том, что президент США Джо Байден принял решение о завершении вывода войск США, поставило крест на переговорах между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством, которые продолжались недолго и были полностью остановлены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход США из Афганистана

Между первоначальным объявлением о выводе войск США в феврале 2020 года и подтверждением его даты новой администрацией США в апреле 2021 года произошёл сдвиг в настроениях афганского народа, не исключая и наших афганских коллег, по отношению к США и НАТО. Вместо друзей и коллег нас теперь считали ненадёжными партнёрами и даже предателями.

К июлю 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обрели уверенность и перешли в наступление. Скорость завоевания страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впечатляет. На 25 июня радикалы контролировали 99 из 412 уездов, к 14 июля — уже 218 уездов. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановились на окраине Кабула в течение нескольких дней не столько в ожидании завершения надвигающейся сделки, сколько по приказу высшего руководящего органа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Совета Кветты», который хотел, чтобы Кабул взяли лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Кандагара.

Однако западные официальные лица не ожидали, что руководители афганского правительства сбегут и Кабул падёт так быстро. Фактически, записка с пометкой «Только для служебного пользования», подготовленная после координационного совещания Совета национальной безопасности США днём 14 августа, и позднее просочившаяся в прессу, рисует картину поразительной неготовности Вашингтона к проведению процесса вывода войск из Афганистана.

В то самое время, когда 15 августа силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул и двинулись к президентскому дворцу, президент Ашраф Гани неожиданно бежал на вертолёте в Узбекистан.

Известие о бегстве президента, распространившееся подобно взрыву, сразу же привело к тому, что афганские солдаты покинули свои посты вместе с гражданским персоналом аэропорта, который к полудню остался совершенно без охраны. Восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли через несколько часов, якобы из любопытства, но остались и занялись «делом» — уселись за чаем и кока-колой в VIP-зале на первом этаже.

Вечером 16 августа из-за отсутствия американских гарантий по обеспечению безопасности столицы бывший президент Афганистана Хамид Карзай по согласованию с главой Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой пригласил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) войти в Кабул, «защитить население и не допустить хаоса в стране и городе».

Сказать, что эвакуация проходила в сюрреалистической атмосфере, значит ничего не сказать. Планы, разработанные различными странами, в том числе Соединёнными Штатами, столкнулись с реальностью, которую никто не мог себе представить; то есть падение республики в середине августа показало нашу неготовность к подобному развитию ситуации.

Как это часто бывает, имело место несоответствие между реализмом разведывательных служб и военных и картиной, рисуемой на политическом уровне. 8 июля 2021 года Байден публично заявил, что падение афганского правительства маловероятно, при этом военные коалиции не скрывали, что афганское правительство шатко, а вооружённые силы не в состоянии вести боевые действия. Эти сигналы были чётко доведены до руководства США и их союзников, и те отреагировали на них противоположным образом: Вашингтон настаивал на выводе, другие призывали к пересмотру условий и сроков.

Между тем толпа вокруг аэродрома увеличивалась, и ситуация становилась неуправляемой из-за отсутствия какого-либо порядка. Часть правительственных солдат исчезла, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не вошли в военную часть аэропорта. Когда они прибыли, мы поняли это не потому, что толпа стала более организованной, а потому, что единственным известным талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способом удерживать людей была стрельба в воздух.

Этот сумятица усиливалась тем, что мы не знали, что происходило за стенами аэропорта и как развивались сроки операции, которые зависели в основном от решений Вашингтона. В Кабуле американцы боролись с крупной проблемой, пытаясь организовать эвакуацию и консульские услуги в аэропорту, которые они уже не могли оказывать в городе.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Афганцы в аэропорту Кабула

Самолёты из разных стран, от Персидского залива до Пакистана и соседних стран, ждали пассажиров, которые не могли пройти через ворота аэропорта. Войска делали всё возможное, но самолёты, в том числе и американские, взлетали полупустыми или почти пустыми.

Американские базы в Персидском заливе превратились в наспех созданные лагеря беженцев, где эвакуированных неделями держали во временных помещениях при температуре свыше 100 градусов по Фаренгейту.

Я сделал одну простую вещь. 15 августа я организовал координационное совещание, пригласив послов и командиров воинских контингентов всех вовлеченных стран. Пришли все, включая ООН, Евросоюз, США и все представители, находившиеся в аэропорту.

С этого момента это были постоянные переговоры между американцами, англичанами и другими. Я проводил дни, а часто и ночи, в контактах с коллегами и военными представителями различных стран, чтобы прояснить любые недоразумения, которые могли нарушить сотрудничество, без которого мы рисковали оставить большинство наших афганских коллег здесь. По прошествии часов настроение улучшилось. Количество людей, которые покидали страну, начало увеличиваться, и вскоре мы увидели результаты: самолёты заполнялись и взлетали.

Образы тысяч отчаявшихся афганцев, собравшихся у ворот аэропорта, пытающихся сесть в самолёт и начать другую жизнь, надолго останутся в нашей коллективной памяти.

Разве это должно было так закончиться? Нет необходимости отвечать на этот вопрос. Окончание интервенции в Афганистане знаменует собой заключительный этап череды неудачных авантюр Запада, закончившихся почти так же (печально). Со времен Вьетнама это всегда было судьбой западных интервенций.