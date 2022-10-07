Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM На территории б. УССР сейчас разыгралась трагедия, но и между другими странами бывшего СССР возникают конфликты, заявил 7 октября президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, на территории б. УССР «происходят действительно трагические события». Путин констатировал, что и «между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты».

Президент России добавил, что для предотвращения усугубления этих конфликтов нужны меры по разрешению этих споров, над этим нужно работать.

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