Москва, 7 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В рамках проекта «Генеральная уборка» в 2022 году в России было поднято 33 затопленных корабля и проведена инвентаризация 192 опасных объектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

«Логическим продолжением «Чистой страны» в 2025 году у нас станет проект «Генеральная уборка». Работы по нему уже идут и хотелось бы проинформировать о процессах. Подняли 33 затопленных корабля из 43 запланированных на этот год», — сказал министр в ходе заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

По его словам, заключены контракты на ликвидацию 500 заброшенных скважин и 60 должны выполнить в 2022 году.

«Это очень важный момент, потому что со времен СССР эти скважины брошены, некоторые взрывоопасны, находятся рядом с муниципалитетами. Надо эту работу сделать, потому что иначе мы угрожаем жизни людей», — пояснил Козлов.

Он добавил, что также завершена работа по инвентаризации 192 опасных объектов.

«Всего до 2024 года проинвентаризируем более 2 тысяч опасных объектов», — сказал министр.