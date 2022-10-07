Тбилиси, , 16:01 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 октября приняла прибывшую в Тбилиси заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Шерхан и Табаки Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Стороны обсудили вопросы безопасности Чёрного моря и Кавказа и роль Грузии в этих процессах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили отношения двух стран, помощь Грузии киевскому режиму в борьбе с Россией и участие грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили во встрече мировых лидеров в формате Европейского политического союза в Праге.

«Беседа также коснулась европейской перспективы и реализации рекомендаций Евросоюза из 12 пунктов, что необходимо для интеграции Грузии в европейские и евроатлантические институты», — отметили в пресс-службе.

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