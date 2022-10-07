Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководителя фракции «Яблоко» Александра Шишлова по делу о дискредитации Вооруженных Сил РФ, сообщили 7 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат от «Яблока» Александр Шишлов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутата обвиняют в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил»), за его публикации в социальной сети «ВКонтакте».

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Шишлова за совершение правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей», — сообщили в ОПС.

Напомним, что с обвинением парламентарий был не согласен.

Добавим, что до избрания депутатом Заксобрания Шишлов девять лет работал уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге.