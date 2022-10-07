Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Развитию торгово-инвестиционного партнёрства и устойчивости экономик будет в первую очередь уделено внимание на предстоящем саммите СНГ в Казахстане. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 октября на неформальном саммите СНГ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, неформальная встреча позволяет сверить часы перед ежегодным полноформатным саммитом глав государств СНГ, который пройдёт в Астане на следующей неделе.

«Мы конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнёрства в рамках СНГ», — сказал Путин.

Участники саммита подумают над активизацией совместной работы по повышению устойчивости экономик, в частности, через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, добавил российский лидер.

Председательствующий Казахстан выносит на повестку саммите действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере. Готовится солидный пакет совместных документов, добавил он.

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