Новосибирск, , 15:36 — REGNUM В Новосибирской области специалисты управления ФНС России нконсультируют мобилизованных по вопросам уплаты налогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам двух дней работы сотрудники регионального управления дали ответы на десятки вопросов граждан, — уточнили в ФНС РФ. — В частности, отвечая на вопрос «Как исполнить обязанность по уплате имущественных налогов в период военной службы?», заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Леонид Чикин сообщил, что налоги можно уплатить как в электронном виде, так и по QR-коду или штрих-коду в налоговом уведомлении. Налоги за мобилизованного может уплатить любое лицо — родственники, друзья и др. На сайте ФНС России это можно сделать через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что консультационный центр по вопросам мобилизации в Новосибирской области создан по поручению губернатора Андрея Травникова. Его открыли на базе Дома культуры «Звезда» Новосибирского высшего военно-командного училища Минобороны РФ. Решение включить в работу центра представителей налоговой службы принято по итогам первого дня работы центра.