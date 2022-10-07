Кабул, 7 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Спустя неделю после кровавого нападения на школу «Кадж» на западе Кабула ни одна группировка ещё не взяла на себя ответственность за это смертоносное нападение. Официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщившие об аресте виновных, в разрозненных комментариях туманно назвали эти теракты делом рук «врагов ислама и родины». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Michael Deal Взрыв

Напомним, 30 сентября террорист-смертник устроил взрыв в школе «Кадж» в кабульском районе Даште Барчи. Согласно последней статистике, опубликованной миссией ООН в Афганистане, в результате этого нападения погибли по меньшей мере 53 человека и еще 110 получили ранения. Большинство жертв — девочки.

Раньше, особенно после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) брало на себя ответственность за большинство нападений на общину хазарейцев. Однако пока ни один человек или группировка не взяли на себя ответственность за теракт в «Кадже».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не сделали чёткого заявления о нападении, а их силовики лишь привели статистику о количестве погибших и раненых в этом инциденте.

Абдул Нафи Такур, пресс-секретарь министерства внутренних дел, написал в «Твиттере»: «Атаки на гражданские объекты доказывают бесчеловечную жестокость противника и несоблюдение моральных норм».

После нападения на «Кадж» ряд политиков указали на опыт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в организации нападений смертников и заявили, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продвигал феномен самоубийственных атак.

Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во время своего визита в провинцию Кандагар несколько месяцев назад заявил на собрании, что 1500 человек готовы совершить теракты смертников. По его словам, эти люди желают присоединиться к сонму «мучеников».

Этот высокопоставленный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также встретился с семьями погибших террористов-смертников в Кабуле и назвал их «героями родины».

В то же время «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно восхвалял смертников на официальных церемониях и приписывал им свою победу.

С возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и усилением других экстремистских группировок общественные места и собрания хазарейцев вновь стали объектом нападений.

Инамулла Самангани, глава Центра информации и СМИ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является одним из немногих радикалов, отреагировавших на это нападение и выразивших сочувствие семьям жертв теракта в «Кадже». Он написал в своем аккаунте в «Твиттере», что обратился к высокопоставленному чиновнику МВД: «Удивительно, что ни один правительственный чиновник до сих пор не отправился к Дашт Барчи, чтобы выразить свои соболезнования». По его словам, этот человек ответил, что ему стыдно приносить соболезнования, потому что они не могут защитить учащихся мальчиков и девочек».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Забихулла Муджахид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лишь ретвитнул заметку заместителя министра экономики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Латифа Назари (единственного этнического хазарейца в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)): «Мы одна нация и одна плоть, мы гордимся нашим единством».

Тот факт, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение, стало причиной того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергся критике больше, чем когда-либо прежде.

Амрулла Салех, бывший вице-президент Афганистана, заявил, что явление «безобразные самоубийственные атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» стали обычным явлением. Салех назвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «организацией невежества и дискриминации» и подчеркнул, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть «отряды смертников».

В то же время правозащитные организации, такие как Amnesty International, заявляют, что теракты в шиитско-хазарейских районах демонстрируют «постыдную неспособность и абсолютную несостоятельность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» защитить народ Афганистана.

После этого смертельного нападения в разных провинциях женщины устроили акции протеста, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко пресекли их избиениями и арестами.

Грегори Стэнтон, основатель организации Genocide Watch, в беседе с Afghanistan International о резне хазарейцев в Афганистане заявил, что, помимо этнических проблем, причиной этой бойни стали религиозные взгляды таких групп, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).