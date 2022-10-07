Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Самой крупной в Грузии оппозиционной партией Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) пора уже развалиться. Об этом 7 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что в последнее время вокруг ЕНД много скандалов, а её представители делают противоречивые заявления.

«Думаю, что после неудачных шагов в последний период в «Национальном движении» что-то должно измениться. Будет хорошо, если «Национальное движение» развалится», — написал Хвичия.

По мнению политика, если партия не будет раскалываться, то нужно сделать так, чтобы общественность знала, кто имеет право говорить от имени «Нацдвижения».

Напомним, ранее председатель ЕНД Ника Мелия возмутился, узнав, что экс-министр обороны Грузии, бизнесмен и основатель оппозиционного телеканала «Формула» Давид Кезерашвили спонсирует одного из членов партии. На это последовала критика в адрес Мелии от однопартийцев. От председателя ЕНД потребовали покинуть этот пост.

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