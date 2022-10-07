Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 октября сообщает Forbes.

Александр Овечкин Michael Miller

В сезоне 2022/23 Овечкин заработает $14 млн до вычета налогов и гонораров агентов. Из них $9 млн он получит в качестве зарплаты в клубе, ещё $5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам.

На первом месте в списке находится капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, доход которого составляет $15,3 млн ($10,8 млн +$4,5 млн). Он возглавил этот рейтинг второй сезон подряд и четвёртый раз за последние пять лет.

На третьем месте идёт нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин ($ 11,9 млн).

Также в первую десятку вошли российские хоккеисты Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», $11,7 млн), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», $11 млн) и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», $10,2 млн).

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