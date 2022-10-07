Богота, 7 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Министерство окружающей среды Колумбии предупредило местные власти в районах Карибского бассейна об активизации комитетов по чрезвычайным ситуациям в случае прохождения тропической волны через эти территории страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Ураган

Тропическая волна может достичь категории урагана и затронуть район Сан-Андрес (островная территория) в ночь с 8 на 9 октября.

В связи с этим ураганным предупреждением министр окружающей среды Сусана Мухамад и директор Национального отдела по управлению рисками стихийных бедствий Хавьер Пава заверили на пресс-конференции, что правительство страны уже принимает меры по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации.

«Институт гидрологии, метеорологии и изучения окружающей среды объявил департамент Сан-Андрес-и-Провиденсия о категории предупреждения из-за климатического явления, которое может превратиться в ураган к выходным», — сказала Муахамад.