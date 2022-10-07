Москва, 7 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Североатлантический альянс может поставить Киеву ракеты с содержанием ядерного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя призыв Владимира Зеленского нанести «превентивные» ядерные удары по России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«НАТО призыву Владимира Зеленского может и не последовать, но данное заявление могло быть согласовано с США и Североатлантическим альянсом и в дальнейшем использовано в целях изменения статуса [подконтрольной киевскому режиму территории бывш. УССР]. Зеленский и его предшественники неоднократно сожалели о том, что из Киева было вывезено ядерное оружие Советского Союза. Не исключено, что в составе очередных поставок Киеву могут быть какие-либо ракеты с содержанием ядерного оружия. Этого нельзя исключать. НАТО может захотеть сделать грязную работу, но только руками Зеленского, как это ранее и было», — полагает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России для того, чтобы не «ждать ядерных ударов» со стороны РФ. При этом позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что такие слова якобы не являлись призывом Киева к использованию НАТО ядерного оружия против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же уже назвал слова Зеленского призывом к мировой войне.