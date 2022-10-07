Москва, , 14:53 — REGNUM Товарооборот России и Японии в 2021 году вырос почти на 57%, то есть в отсутствие санкций, связанных с военным конфликтом на территории б. УССР, сотрудничество успешно развивалось бы и дальше, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Япония Carlos ZGZ

«Япония традиционно принимает санкции в русле стран G7, однако, они в целом носят более сдержанный характер.

Так, в силу зависимости от импорта энергоресурсов Япония не может отказаться от закупок российской нефти и газа и даже продолжает работать в рамках совместных с Россией нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В августе Япония увеличила импорт СПГ из России на 211% (г/г). Санкции против отдельных физических лиц и организаций, в принципе, не создают системных проблем для российской экономики.

В то же время принимавшиеся ранее запреты на экспорт в Россию грузовых машин, самосвалов и бульдозеров, предметов роскоши, включая дорогие автомобили, высокотехнологичного оборудования, конечно, имеют определенный негативный эффект для потребительского рынка, промышленности и инфраструктуры», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии ввели новые санкции против России.

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