Подгорица, , 14:41 — REGNUM Министры финансов и образования Черногории Александр Дамьянович и Миомир Войинович договорились с президентом профсоюза работников образования Радомиром Божовичем, что в бюджете на следующий 2022 год будет предусмотрено увеличение коэффициента заработной платы, что позволит педагогам получить повышенную заработную плату с 1 января.

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К концу месяца будет уточнено, на какую прибавку к зарплате могут рассчитывать учителя и воспитатели.

«В данном контексте было согласовано, что до конца текущего месяца будет организовано еще одно рабочее совещание, на котором будет точно определено повышение заработной платы, которое будет предусмотрено в проекте Закона о бюджете на 2023 год», — говорится в сообщении минфина.