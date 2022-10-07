Энергодар, Запорожская область, 7 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Только после выполнения регламентных работ, которые проводятся под контролем компании «Росэнергоатом» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), будут запущены энергоблоки Запорожской АЭС. Об этом 7 октября сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

Запорожская АЭС

«Как только все регламентные работы в рамках запуска энергоблоков будут произведены, естественно, будет дан старт. Все зависит от технологического цикла, его контролируют специалисты «Росэнергоатома», а также специалисты, которые находятся от миссии МАГАТЭ. Они также отвечают за безопасность», — приводит его слова ТАСС.

Также Волга уточнил, что 7 октября произойдёт смена инспекторов МАГАТЭ, в ходе которой два находившихся на ЗАЭС инспектора уедут и миссия агентства на станции будет увеличена до четырёх человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга расказал, что на Запорожской АЭС, все реакторы которой ранее были остановлены из-за обстрелов со стороны киевских нацистов, были начаты работы по перезапуску двух энергоблоков.