Рига, 7 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум.

Pixabay.com Латвия

Если в 2011 году за условные «русские» партии на парламентских выборах Латвии проголосовало 270 000 граждан, то на последних выборах в сентябре–октябре 2022 года таких было уже на 100 000 меньше.

Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv, предложив экспертам прокомментировать выявленную тенденцию.

Руководитель Центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш выделяет два фактора. Первый — русскоязычные избиратели Латвии постепенно «растворяются» во всем спектре партий. Кактиньш связывает это со сменой поколений.

По его словам, из опросов следует, что молодое поколение имеет уже немного другую систему ценностей. «Скорее всего, в каком-то смысле это относится и к выбору политических партий», — отметил социолог.

Другой фактор — русскоязычные избиратели все больше разочаровываются в политике и удаляются от нее, не ходят на выборы. Тем более, что «русские партии», даже получая солидное количество голосов, не входят в состав правительства и не могут реально влиять на внутринациональную политику.

Это подтверждает эксперт масс-медиа Гунта Лидака. Она отметила, что русскоязычное общество учится на повторяющейся из выборов в выборы ситуации: «Избиратель понимает, что он никак не влияет на политическую ситуацию в стране. Он ищет другие пути влияния на процессы».

Оба признали, что на аполитичность повлияли и события на территории б. УССР с начала СВО. В Латвии теперь невозможно открыто выражать пророссийские взгляды, а последние решения властей о сносе советских военных памятников и ликвидации русского образования лишь подчеркнули пассивную роль общины в политической системе страны.

В то же время эксперты отметили, что «русское голосование» за русских политиков продолжится. Социолог Арнис Кактиньш убежден, что это вопрос самоидентификации: «Пока русские Латвии будут себя идентифицировать именно как русских, будет присутствовать этническое голосование».