Москва, 7 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Инвестиции в первые 15 социально значимых проектов, которые могут быть реализованы в Арктике в ближайшее время, превышают 75 млрд рублей. Об этом сегодня, 7 октября, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Арктическая субсидия позволит построить больше нужных и востребованных людьми новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также ускорить процесс их создания благодаря применению механизма «Арктической концессии». Эта программа позволяет привлекать инвестиции в создание социальной инфраструктуры сегодня, а затем расплачиваться за уже готовые объекты из бюджета постепенно, в течение 7−15 лет. Инвестиции в первые 15 социально значимых проектов, которые могут быть реализованы в Арктике в ближайшее время, превышают 75 млрд рублей», — отметил Чекунков.

Напомним, что 7 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, благодаря которому правительство России будет финансировать реализацию планов социального развития центров экономического роста, расположенных в Арктической зоне страны. Города Арктической зоны будут включены в программу «Единая субсидия». Программа, с помощью которой велась поддержка центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

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Как сообщало ИА REGNUM, механизм «Дальневосточной концессии», который помогает создавать социальные объекты опережающим образом, планируют использовать в Арктике.

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