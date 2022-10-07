Вашингтон, 7 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Совместный план достижения ряда целей был согласован государственным секретарем США Энтони Блинкеным и главой МИД Перу Сесаром Ландой, заявил глава американской дипломатии на пресс-конференции по итогам встречи с перуанским коллегой. Слова Блинкена распространила пресс-служба Госдепа.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам Блинкена, стороны взяли на себя обязательства по укреплению систем общественного здравоохранения, продвижению цифровой трансформации в масштабах всего региона, ускорению перехода на экологически чистые источники энергии, инвестированию в устойчивость и адаптацию к изменению климата, а также поощрению и защите демократического управления.

«Сегодня мы согласовали план работы по началу достижения этих целей. На самом деле, мы уже приступили к работе над этим после Саммита стран Америки, и мы обсудили некоторый прогресс, которого мы достигли даже за последние четыре месяца в реализации наших обязательств, таких как партнерство с Панамериканской организацией здравоохранения», — отметил Блинкен.

«Организация подготовки полумиллиона медицинских работников для нашего полушария в течение следующих пяти лет; реализация нашего партнерства со странами Карибского бассейна для разработки решений в области климата, энергетики и продовольственной безопасности в рамках PACC 2030; и инвестирование в Латиноамериканскую и карибскую сеть за демократию для поддержки более тесного взаимодействия с гражданским обществом», — добавил он.