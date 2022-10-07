Филадельфия, США, , 14:01 — REGNUM Городские власти Филадельфии, одного из крупнейших городов США, принесли извинения жертвам неэтичных медицинских экспериментов, проводившиеся над преимущественно чернокожими заключенными тюрьмы Холмсберг в период с 1950-х по 1970-е годы, как передает Associated Press.

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На этот шаг власти пошли после того, как общественные активисты и семьи этих заключенных потребовали официальных извинений. В этом Филадельфия последовала за другими городами США, которые также принесли извинения за расистскую политику и противоправные действия.

Начиная с 1950-х годов городские власти разрешили исследователю Пенсильванского университета дерматологу Альберту Клигману проводить биохимические и фармацевтические эксперименты, в ходе которых около 300 заключенных намеренно подвергались воздействию вирусов, грибков и химических веществ, включая диоксин — компонент агента «оранж», использовавшегося во Вьетнаме вооруженными силами США. Подавляющее большинство экспериментов Клигмана проводилось на чернокожих мужчинах, многие из которых были неграмотными, как сообщила городская администрация.

Клигман умер в 2010 году. Между тем у многих жертв его опытов на всю жизнь остались шрамы и проблемы со здоровьем. В 2000 году группа пострадавших подала иск против Пенсильванского университета и Клигмана, который был отклонен из-за истечения срока давности.

Мэр Филадельфии Джим Кенни, принося извинения, заявил, что жертвами экспериментов стали уязвимые слои населения, а последствия этого медицинского расизма затронули многие поколения.

«Не имея никаких оправданий, мы официально приносим искренние извинения тем, кто подвергся этому бесчеловечному и ужасному насилию. Мы также сожалеем, что потребовалось слишком много времени, чтобы услышать эти слова», — сказал Кенни.

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