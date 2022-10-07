Москва, , 13:51 — REGNUM Под руководством президента РФ Владимира Путина страна сражается за своё будущее, и она добьётся своего. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин и Сергей Собянин Kremlin.ru

«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с днём рождения! Сегодня под Вашим руководством Россия сражается за своё будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются Ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей», — написал Собянин.

Он выразил благодарность главе государства «за постоянное внимание к вопросам развития Москвы»: «Как не раз было в истории, наш город приложит все силы, чтобы отстоять свободу и независимость Отчизны».

Собянин также пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России.