Донецк, 7 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:26 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:35 боевики ВСУ обстреляли из Ленинского Горловку (пос. шахта 6/7), выпустив восемь мин калибра 120 мм. В 12:40 из Дзержинска киевские каратели обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.