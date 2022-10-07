Чебоксары, , 13:43 — REGNUM Гордится Россией и её президентом Владимиром Путиным глава администрации чувашской столицы Денис Спирин. Об этом он написал в своем телеграм-канале, поздравляя с днём рождения «всенародного лидера, влиятельного и сильного человека, главного патриота России».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — все новости»

«Он настоящий лидер великой державы, который принимает выверенные и непростые решения для блага и нашей страны. Горжусь своей страной и своим президентом! Желаю Владимиру Владимировичу отменного здоровья, надежных соратников и друзей. Пусть реализуются все намеченные планы на благо и процветание нашей Родины», — заключил Спирин.

Напомним, глава Чувашии Олег Николаев направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину.

Читайте также: Дмитрий Медведев лаконично поздравил Владимира Путина с 70-летием