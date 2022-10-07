Блида, , 13:22 — REGNUM Аномальные осадки обрушились на северные и центральные районы Алжира. Об этом 7 октября сообщает El-Bilad.

Наводнение Https://twitter.com/AlArabiya_Taqs

По данным журналистов, проливные дожди, которые продолжались на протяжении последних нескольких дней, привели к наводнению в районах Миди-Бель-Аббес, Сук-Ахрас, Мила, Ум-эль-Буаги, Тебесса, Гельма, Батна, Константин, Скикда, Хенчела, Бискра, Улед Джалал и Гардая.

В районе Улед Джалал наводнение привело затоплению жилых домов и разрушению дорог.

Официально известно как минимум о двух погибших в результате наводнения: тела женщины и несовершеннолетней девочки обнаружили в районе деревни Сиди Халед. Ещё одна местная жительница считается пропавшей без вести.