Париж, 7 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Реджеп Тайип Эрдогана бороться с любым «обходом» санкций против Москвы, передает BFM TV.

Tccb.gov.tr Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о необходимости ввести санкции против России и бороться против любых «обходов» в этом вопросе.

«Макрон подчеркнул важность европейских санкций и призвал к борьбе против любой стратегии обхода», — говорится в заявлении Елисейского дворца после обмена мнениями между двумя лидерами в кулуарах встречи в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил о своих сложных отношениях с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

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