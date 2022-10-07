Джакарта, , 12:55 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что Индонезия и Соединенные Штаты имеют общие ценности, которые стали основой двусторонних отношений, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

По словам Пуан Махарани, этими ценностями являются уважение демократии и прав человека, терпимость и разнообразие, верховенство закона и поддержание стабильности региональной безопасности.

«Эти ценности стали прочной основой для двусторонних отношений между двумя странами, которые существуют на протяжении десятилетий», — заявила Пуан Махарани в Джакарте, добавив, что стратегическое партнерство между Индонезией и США в различных областях укрепило двусторонние отношения.

Пуан Махарани надеется, что Индонезия и США смогут продолжать укреплять сотрудничество в экономической области для достижения целевого показателя торговли в $60 млрд в 2024 году.

Стороны надеются, что смогут углубить сотрудничество в области борьбы с изменением климата с точки зрения передачи технологий, инновационных инвестиций и финансирования в секторе новой и возобновляемой энергетики, а также наращивания потенциала для перехода к «зеленой» экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезии Пуан Махарани надеется, что двусторонние отношения с Индией будут укрепляться, поскольку близость двух стран строилась на протяжении 73 лет.

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