Мадрид, , 12:50 — REGNUM Текущий 2022 год, с января по сентябрь, является самым теплым за всю историю метеонаблюдений и третьим по уровню засухи в Испании. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Государственного метеорологического агентства.

Испания

Сентябрь 2022 года был в целом тёплым месяцем в Испании — средняя температура на Пиренеях составила +19,8, что на 0,6 градуса выше среднего значения для этого месяца за период 1981–2010 гг.

Это также был 21-й самый теплый сентябрь с момента начала серии наблюдений в 1961 году и восьмой самый теплый в XXI веке.