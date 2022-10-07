Москва, 7 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. После решения правительства РФ по статусу электросамокатов и ограничению их скорости необходимо определить, кто будет следить за исполнением нововведений, отметил сенатор Валерий Васильев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), касающиеся езды на электросамокатах и гироскутерах.

«С огромным удовлетворением прочитал сегодня информацию, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности. Мы много раз говорили, что необходимо ограничить скорость передвижения граждан на средствах индивидуальной мобильности, поэтому данное решение очень важно», — отметил Васильев в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь встает вопрос, кто и каким образом будет отслеживать исполнение данного положения, поскольку передвижение на средствах индивидуальной мобильности должно быть ограничено специальными выделенными дорожками, которые существуют далеко не в каждом населенном пункте, и передвижение на них в настоящее время никто и никак не контролирует.

«То есть я рассматриваю данный шаг как, безусловно, положительный, но и не решающий полностью данную проблему, так как передвижение по тротуару со скоростью 25 км в час, в случае если отсутствует специально выделенная полоса, все равно чревато для пешеходов. Поэтому в этом направлении следует продолжить работу и определить, каким образом будет реализовываться решение о передвижении с использованием средств индивидуальной мобильности», — заключил сенатор.