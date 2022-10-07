Петропавловск-Камчатский, , 12:49 — REGNUM Частичную мобилизацию надо было объявлять ещё раньше. Есть уверенность, что теперь силы России укрепились и это поможет полностью изгнать нацизм с территории бывш. УССР. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Бобровских.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Колымским бюджетникам, участвующим в спецоперации, сохранят часть зарплаты

«В моем понимании Россия в очередной раз в своей истории вошла в период преображения. Я полностью поддерживаю военную спецоперацию и решение о ее начале, как и прошедшие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы. В моём понимании это воссоединение большого Русского мира. Это процесс объективный, закономерный и очень хорошо, что он начался», — цитирует депутата пресс-служба правительства Камчатки.

Всех мобилизованных для участия в спецоперации Дмитрий Бобровских назвал героями.

«Они поступают так, как поступал русский многонациональный народ на протяжении всей своей истории», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магадана и Колымы постановлениями установили участникам спецоперации — работникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, ещё одну меру соцподдержки.