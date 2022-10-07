Магадан, 7 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Власти Магадана и Колымы постановлениями установили участникам спецоперации — работникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, ещё одну меру соцподдержки, сообщили в городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

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«На период прохождения военной службы сотрудники имеют право на ежемесячную денежную выплату по основному месту работы в размере 70% от части денежного содержания, части денежного вознаграждения, части заработной платы, установленных трудовыми договорами (контрактами), на рабочий день, предшествующий призыву на военную службу по мобилизации», — пояснили специалисты.

К указанным выплатам применяется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о кредитных каникулах, который позволяет приостановить выплаты по займам военнослужащим-контрактникам и призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации гражданам, участвующим в спецоперации, подписал президент России Владимир Путин.