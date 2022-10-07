Москва, 7 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Законопроект об альтернативных вариантах службы в период мобилизации, в частности, в охране детских садов и школ, внесен в Госдуму депутатами думской фракции «Новые люди» Сарданой Авксентьевой и Максимом Гулиным, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправки предусмотрены в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В законопроекте предлагается закрепить возможность замены военной службы альтернативной для ряда категорий граждан. В частности, единственных детей пожилых родителей, мужей беременных жен, многодетных отцов, родителей детей-инвалидов, родственников, потерявших близких в ходе военных действий, и членов семей, в которых уже есть мобилизованные.

По словам Авксентьевой, сейчас альтернативная гражданская служба по призыву — фактически не работающий инструмент.

«Наш законопроект, помимо замены призыва, предусматривает замену службы и по мобилизации. Мы предлагаем альтернативу тем, кто по объективным причинам не должен идти на передовую, но годен по состоянию здоровья: предоставить им возможность пройти необходимую подготовку и приносить пользу государству. Это может быть охрана школ и детских садов, работа в качестве санитаров и младшего медперсонала. Также альтернативщиков можно направлять в строительство, ЖКХ и другие сферы. Экономика страны сегодня нуждается в этом», — сказала депутат.