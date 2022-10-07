Анкара, 7 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на территории б. УССР. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

«В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российско-турецких отношений, а также ситуация на [территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе беседы турецкий лидер подтвердил желание Анкары внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта на территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения его страны с Финляндией отличаются от отношений со Швецией.