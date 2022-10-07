Донецк, 7 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев при посещении Донбасса пообещал, что школьники подшефных территорий проведут летние каникулы на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе полпредства ДФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Трутнев проверил ход восстановительных работ, которые проводятся силами дальневосточных регионов — восстановление школ и детских садов, оснащений их учебниками, компьютерами и другой техникой.

Полпред встретился с коллективами образовательных учреждений и поздравил их с Днём учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проверил исполнение поручений по восстановлению подшефных территорий Донбасса. Семь дальневосточных регионов работают над обустройством мирной жизни ДНР.