Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин непреклонен во всем, что касается защиты государства и его граждан, обеспечения суверенитета России. Об этом заявил 7 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем поздравлении по случаю 70-летия главы государства.

Владимир Путин у мемориала на Невском пятачке в Ленинградской области Lenobl.ru

«Сегодня, когда Россия столкнулась с беспрецедентными угрозами извне, когда враг открыто угрожает целостности страны, Вы сумели сплотить сограждан для ее защиты, дать им веру Победу, в справедливость и правоту нашего исторического выбора», — говорится в тексте поздравления.

По словам Дрозденко, с делами и решениями Владимира Путина связывают свои надежды не только граждане России, «но и жители огромного пространства Русского Мира, все, кто ощущает свою духовную связь с Россией, ее языком и великой культурой».

«Ленинградцы передают Вам, уважаемый Владимир Владимирович, свою безусловную поддержку и самые искренние пожелания здоровья и неистощимых сил, чтобы свершить задуманное во имя России, ее будущего!», — заявил губернатор Ленинградской области.