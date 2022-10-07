Анкара, , 11:59 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом 7 октября сообщает канцелярия турецкого лидера.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Отмечается, что Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в б. УССР, а также двусторонние отношения.

В телефонном разговоре с Путиным Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все для достижения мира на территории б. УССР, говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле подтвердили планы телефонного разговора Путина с Эрдоганом