Рабат, , 12:03 — REGNUM Власти Марокко и фермеры подсчитывают убытки, понесённые из-за засушливого лета и лесных пожаров. Об этом 7 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Зерно Nstrumenttorg.ru

Журналисты отмечают, что аномальная засуха привела к рекордно низкому урожаю зерновых, который ставит под угрозу будущую посевную компанию. Цены на зерно, пригодное для сева, резко растут.

Согласно законодательству Марокко, правительство закупает зерно у фермеров для дальнейшей перепродажи по субсидированным ценам.

Как отмечают журналисты, марокканские ассоциации фермеров ведут поиск иностранных поставщиков зерна, однако и этот вариант сталкивается с проблемами. Ряд стран-экспортёров сами пострадали из-за засушливого лета и низкого урожая, а зерно из других стран не подходит к природным условиям Марокко.

Как отмечает Al-Araby-al-Jadid, данная ситуация может привести к провалу посевной компании и возникновению угрозы голода в стране.