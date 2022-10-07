Москва, 7 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень доверия жителей России президенту нашей страны Владимиру Путину превысил 81%. Это следует из обнародованных 7 октября результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что исследование проводилось в период с 26 сентября по 2 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ путём телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,1% участников опроса (плюс 1,1 п. п. (процентного пункта — прим. ред.) за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 76,9% (плюс 0,9 п. п. за неделю)», — говорится в опубликованных результатах опроса.

Также указывается, что 51,9% (плюс 0,4 п. п.) респондентов одобрительно высказались о работе правительства РФ и 51,8% (минус 0,2 п. п.) положительно оценили работу председателя российского правительства Михаила Мишустина. При этом 63,7% (плюс 1,6 п. п.) участников опроса заявили о своём доверии к главе правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса, проведенного агентством Европейского союза Eurofound, стало известно, что число европейцев, сетующих на «плохое» или «очень плохое» психическое состояние, резко возросло во время пандемии и не пошло на спад даже после окончания изоляции.