Тегеран, , 11:23 — REGNUM Ферайдун Умарьяр, офицер министерства внутренних дел бывшего правительства Афганистана, вместе с десятью членами семьи погиб в результате взрыва газа. Об этом сообщают источники в Иране.

Взрыв (сс) Rachealmarie

Согласно источникам, инцидент произошёл 6 октября в районе Маларад в Тегеране.

«Ночью произошла утечка газа, и взрыв произошёл при включении электрической лампочки», — рассказал один из соседей Умарьяра.

Источник добавил, что в результате взрыва погибли сам Умарьяр, его жена, сыновья и дочери.

Он добавил, что Умарьяр три дня назад бежал в Иран из-за преследований талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и проживал в Иране нелегально.

Ферайдун Умарьяр был жителем афганской провинции Каписа и сыном Абдул Карима Умарьяра, бывшего начальника полиции провинции Лагман.