История вопроса

7 октября 2022 года президент России отмечает 70-летний юбилей. Поздравления поступают из регионов России и лидеров зарубежных стран. Президент по традиции отмечает свой день рождения в родном Санкт-Петербурге и проводит рабочие встречи и телефонные разговоры.