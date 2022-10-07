Волгоград, , 10:48 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с мобилизованными жителями степной республики. Мужчины приступили к боевому слаживанию на полигонах Волгограда. Об этом Хасиков написал в своём телеграм-канале 7 октября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слышим и будем реагировать на каждый запрос. Но, понимая, что всё непросто, готовы взаимодействовать с воинскими частями, куда направляют земляков. Поддержим во всём. И на уровне бытовых вопросов, и в плане оснащения медикаментами, обмундированием. И транспортом при необходимости», — отметил глава Калмыкии.

По мнению Хасикова, сегодня крайне важна качественная подготовка бойцов.