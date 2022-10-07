Москва, 7 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного ядерного удара НАТО по территории России свидетельствуют об исходящей от киевского режима ядерной угрозе и подтверждают необходимость проведения спецоперации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие», который проходит на Сахалине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

Как указал глава МИД РФ, Москва не может обойти молчанием звучащие в последнее время дискуссии о возможности применения ядерного оружия, а также безрассудные действия киевского режима, направленные на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения.

«Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что попытки заявлений секретарей главы киевского террористического режима утверждать, что Зеленский, говоря это, имел в виду что-то другое, являются смешными, так как он ещё в январе 2022 года говорил о желании Киева обладать ядерным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России для того, чтобы не «ждать ядерных ударов» со стороны РФ.