Анкара, 7 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что отношения его страны с Финляндией отличаются от отношений со Швецией. Об этом написала шведское издание SvD. Более того, на пресс-конференции в Праге турецкий лидер заявил, что готов принять Финляндию в НАТО, но говорит, что хочет видеть больше усилий от Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Если НАТО примет решение в пользу Финляндии, мы сделаем все, что мы должны сделать», — сказал Эрдоган на пресс-конференции.

«Финляндия не является страной, где свободно разгуливают террористы, а Швеция — это страна, где террористы разгуливают свободно», — добавил президент.

Эрдоган также отметил, что «ждет нового премьера Швеции, чтобы продолжить диалог с ним.