Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы, ради поддержки мобилизованных жителей и их семей, сообщили 7 октября в пресс-службе губернатора.

Lenobl.ru Распоряжение губернатора Ленобласти

«Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области», — добавили в пресс-службе.

Дрозденко распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку мобилизованных жителей, участвующих в СВО, и их семей.

Напомним, власти региона и бизнес помогают в подготовке мобилизованных граждан на полигонах и в воинских частях.