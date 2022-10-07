Стокгольм, , 10:22 — REGNUM Объемы авиаперевозок в Швеции продолжают расти. И уже четвертый месяц подряд количество путешественников в аэропортах составляет около трех миллионов человек. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании Swedavia, пишет новостной портал Omni.

Авиаперевозки Sean MacEntee

Пассажиропоток в Арланде, главном аэропорту Швеции, приближается к допандемическому уровню, и сентябрьские показатели составляют 77% от того же месяца 2019 года.

Генеральный директор Swedavia Йонас Абрахамссон отмечает, что сейчас в отрасли наблюдается высокий спрос со стороны граждан, несмотря на неопределенную глобальную ситуацию.

«Необходимость путешествовать, как для встречи с друзьями и семьями, так и для работы, после нескольких лет пандемии велика», — написал Абрахамссон.