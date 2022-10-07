Брюссель, 7 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день подземные газовые хранилища (ПХГ) Европейского союза заполнены более чем на 90%. Это 7 октября следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

ИА REGNUM Газ

Согласно информации GIE, на конец газовых суток 5 октября (завершились в 07:00 мск 6 октября) европейские ПХГ были заполнены на 90,12%, увеличившись за сутки на 0,24 процентных пункта.

Также указывается, что общий объём закачанного в газохранилища Евросоюза голубого топлива на данный момент составляет порядка 97,39 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что возможное решение ЕС ограничить цены исключительно на российский газ не будет «хорошим шагом» в борьбе с энергетическим кризисом.