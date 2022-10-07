София, , 09:56 — REGNUM Действующее правительство Болгарии приняло постановлении об очередном повышении размеров средней пенсии для граждан страны. Об этом 7 октября сообщает БНР.

Болгария PavelD

Согласно официальной информации, уже после 1 ноября текущего года соответствующие выплаты получат более 900 тыс. болгар.

«Нововведение позволит многим нашим соотечественникам пережить экономический кризис», — резюмировал болгарский премьер-министр Гылыб Донев.

Предполагается, что сумма такого увеличения составит около 100 левов ($50). При этом независимые эксперты утверждают, что на реализацию нового проекта у Софии нет достаточных средств.

Средний размер пенсионных выплат в Болгарии составляет 600 левов ($300). Сегодня абсолютное большинство болгарских пенсионеров не в состоянии регулярно оплачивать счета ЖКХ.