Джакарта, , 09:39 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что Индонезия и Азербайджан имеют сходство, особенно в социально-культурных аспектах, сообщает Antara.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Культура — это «мост», который может объединить людей и нации», — заявила Пуан Махарани на встрече с председателем национального собрания Азербайджана в кулуарах восьмого саммита спикеров парламентов G20 в парламентском комплексе в Джакарте.

Азербайджан планировал провести неделю азербайджанской культуры в Индонезии в 2020 году, но она была отложена из-за пандемии.

Пуан Махарани также подчеркнула важность образовательного, социального и культурного сотрудничества между университетами Азербайджана и Индонезии.

Азербайджан является одним из стратегических торговых партнеров Индонезии, где в течение 2021 года объем торговли между двумя странами достиг более $200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что многим странам угрожает статус несостоявшихся государств из-за кризиса, вызванного различными глобальными конфликтами в последнее время.

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