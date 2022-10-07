Новосибирск, 7 октября 2022, 09:32 — REGNUM На сборном пункте, размещённом на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), обнаружено тело ещё одного мобилизованного. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
По словам омбудсмена, ей неизвестно, когда и при каких обстоятельствах скончался призывник. Сейчас ведётся доследственная проверка.
Ранее ИА REGNUM уже сообщало о смерти мобилизованного в Новосибирской области. Это уже второй случай гибели призывника в новосибирском сборном пункт.
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Напомним, что в НВВКУ находятся мобилизованные из нескольких регионов Сибири.